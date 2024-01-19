حملات لإزالة الإشغالات والنظافة في قرى ومدن الشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات لإزالة الإشغالات وتمهيد الطرق وحل مشكلات المواطنين.

متابعة أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبوكبير بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات من الطرق الرئيسية باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وبمشاركة عمال النظافة ومسؤولي قطاع النظافة، والإشغالات والبيئة، ومتابعة قسم البساتين وزرع وتقليم الأشجار بمدخل المدينة، فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية ومتابعة أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الإنارة.

حملة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة منيا القمح

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بحملة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة لتحقيق الانضباط فضلاً عن تركيب بلاط الإنترلوك و زراعة الأشجار لإعادة الوجه الحضاري للمدينة.

كما نفذ حي أول الزقازيق وقسم الإشغالات حملة لرفع الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات بالافتراش داخل محلاتهم، وعدم التعدي على الرصيف وحرم الطريق بشارع سعد زغلول وشارع لوممبو وميدان عرابي، ونفق المشاة بالمحطة وشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض، وأمام محطه قطارات سكة حديد الشرق من أجل تنفيذ القانون وتحقيق الانضباط بشوارع وميادين وأنفاق حي أول الزقازيق.