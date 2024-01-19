قافلة دعوية كبرى بمساجد كفر صقر بالشرقية وتوزيع الجوائز على الأطفال

نفذت مديرية أوقاف الشرقية بقيادة الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية اليوم الجمعة قافلة دعوية كبرى بمركز ومدينة كفر صقر، وشارك فيها الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل المديرية، والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بالشرقية، والشيخ السيد محمد على شبانة مدير شئون الإدارات، ولفيف من أساتذة الأزهر الشريف ضمن القافلة.

قافلة دعوية كبرى بمركز ومدينة كفر صقر

وأوضح الشيخ مجدي بدران أن القافلة ضمت نخبة من علماء جامعة الأزهر الشريف، تقدمهم الدكتور شعبان محمد كفافي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق وعضو اللجنة الدينية العليا بمحافظة الشرقية والدكتور عبد الغفار عبدالستار عبدالبديع أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف بجامعة الأزهر، والدكتور ثروت مهنا وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، والدكتور بدري علي حسن الأستاذ بكلية اللغة العربية بالزقازيق.

توزيع الجوائز على المشاركين من الأطفال

وأضاف أنه سيتم ضمن فعاليات القافلة الدعوية بجانب أداء خطبة الجمعة في المساجد المحددة، تم عقد عدد من مقارئ القران الكريم للجمهور، وتوزيع الجوائز التشجيعية للأطفال المشاركين في النشاط الصيفي.

أوقاف الشرقية تواجه الفكر المتطرف

يذكر أن مديرية أوقاف الشرقية تقدم نشاطا كبيرا في جميع قرى ومدن ومراكز المحافظة تصحيحا للمفاهيم ومحاربة للفكر المتطرف.