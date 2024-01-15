بالأسماء.. «أوقاف الشرقية» تعلن اعتماد 17 خطيبا بالمكافأة

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية عن أسماء الفائزين من الخطباء الذين تم اعتمادهم، بينهم 13 خطيبا بالمكافأة، فيما تم اعتماد 4 خطباء يحق لهم تحسين أوضاعهم ليكونوا على بند التحسين بعد مضي 6 أشهر.

اعتماد 17 خطيبا على مستوى المحافظة

وأوضح الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، أسماء الفائزين من الخطباء بمحافظة الشرقية بعد اعتمادهم من قبل وزارة الأوقاف، فيما تم تكليف خطباء جدد وآخرين محالين على المعاش من قبل الوزارة، لافتا إلى أنه تم اعتماد 17 خطيبا على مستوى المحافظة.

وتابع وكيل الوزارة، أنه تم اعتماد 13 خطيبا بالمكافأة على بند التحسين معلنا عن أسمائهم كالتالي:

وقال إنه تم تكليف 4 خطباء وبإمكانهم التقدم بعد 6 أشهر لتحسين أوضاعهم ليكونوا على بند التحسين معلنا عن أسمائهم كالتالي:

حصول خطيب وإمام على مكافأة جودة الأداء

وفي سياق متصل، أعلن الشيخ مجدي بدران عن حصول الإمام والخطيب محمد إبراهيم محمد محمد على مكافأة بقيمة 3 آلاف جنيه ومنحة جودة الأداء للأئمة من الفئة «ب»، مشيرا إلى أن مدتها المستمرة نحو 3 سنوات صالحة للتقديم لتجديد الاعتماد.