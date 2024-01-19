«الفراعنة النوبيين في مصر».. محاضرة بالإنجليزية في متحف الإسكندرية

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف الإسكندرية القومي سينظم بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية، يوم الاثنين المقبل، محاضرة «الفراعنة النوبيون في مصر»، والتي يلقيها عالم المصريات الشهير بجامعة بريستول بالمملكة المتحدة، الدكتور إيدن دودسن، لافتا إلى أن المحاضرة ستكون باللغة الإنجليزية، وستقام بقاعة المحاضرات بالمتحف.

صقل الدارسين والباحثين أكاديميا

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن تلك المحاضرة تأتي في ضوء خطة المتحف لصقل الدارسين والباحثين أكاديميًا، لافتا إلى أنه حجزها سيكون من خلال الصفحة الرسمية لمتحف الإسكندرية القومي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتابة الاسم مع توضيح المؤهل العلمي.

ظهور الفن القبطي وتطوره

وفي سياق متصل، نظم القسم التعليمي بمتحف الإسكندرية القومي، محاضرة «فن التصوير الجداري في الحقبة القبطية المبكرة، حيث ألقت المحاضرة الضوء على دخول المسيحية مصر وأول كنسية قبطية في الإسكندرية، ثم تطرقت لبدايات ظهور الفن القبطي وتطوره، واستطردت في التركيز على التصاوير الجدارية القبطية في الكنائس والأديرة مع عرض نماذج له.