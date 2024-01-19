«أوقاف كفر الشيخ» تفتتح مساجد جديدة في 4 مراكز

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 4 مساجد بمراكز قلين وكفر الشيخ والحامول وسيدي سالم، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح 4 مساجد في كفر الشيخ

وجرى افتتاح 3 مساجد ما بين جديدة وإحلال وتجديد، وهي مسجد تفتيش الأوقاف بعزبة تفتيش الأوقاف بمركز قلين، ومسجد الحميدية الكبير بقرية الحميدية بمركز كفر الشيخ، ومسجد شرق البنوان بقرية شرق البنوان بالسحايت بمركز الحامول، بالإضافة إلى افتتاح مسجد واحد صيانة وتطوير وهو مسجد البحري بقرية القصابي بمركز سيدي سالم.

جاء ذلك بحضور ومتابعة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات، والشيخ حمدي جعفر، مدير إدارة أوقاف قلين، والشيخ على حمدون، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ غرب، والدكتور عبد الصمد أحمد عبد العزيز، مدير إدارة أوقاف الحامول شرق، والشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم غرب.

«مجتمع بلا إدمان» محور خطبة الجمعة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة والتي جاءت تحت عنوان «مجتمع بلا إدمان خطوات على الطريق»، كما تم الالتزام بالوقت المُحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.