تفاصيل مكالمة محمد صلاح مع عائلته بالغربية عقب إصابته في مباراة مصر وغانا

كشفت مصادر مقربة من عائلة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، تفاصيل المكالمة الهاتفية الأولى بين اللاعب وعائلته بالغربية، عقب إصابته في مباراة المنتخب مع نظيره الغاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024.

صلاح يطمئن أسرته عقب الإصابة

وأكدت مصادر مقربة من أسرة اللاعب، أنه عقب انتهاء مباراة مصر وغانا، بالتعادل بهدفين لكل منها، والتي شهدت في الدقيقة 45 قبل لحظات من انتهاء الشوط الأول إصابة «صلاح» وخروجه ونزول مصطفى فتحي، لاعب المنتخب ونادي بيراميدز، أن نجم ليفربول تواصل مع أسرته بهدف الاطمئنان عليه.

وأوضحت المصادر، أن والدة «صلاح» تواصلت معه عقب انتهاء المباراة كما اعتادت عقب كل مباراة، خاصة التي يتعرض فيها للإصابة، وأكد أنه بخير وخضع للفحص المبدئي، وتبين أنها شد في عضلة القدم اليسرى، وسيخضع للفحص الكامل عقب مغادرة الاستاد، حيث قال لوالدته: «الحمد لله أنا كويس إصابة بسيطة شد في العضلة لا تقلقي».

خبرة محمد صلاح كبيرة

وأوضح غمري السعدني، مكتشف «صلاح» وأول مدرب له في قريته بالغربية، أن محمد صلاح نجم عالمي ولديه من الخبرة ما تؤهله للحفاظ على سلامته، لذلك طلب التغيير فور شعوره بالإصابة حتى لا تتفاقم، ونسبة مشاركته في المباراة القادمة كبيرة، وسيكون له الدور الكبير في تأهل المنتخب الذي تحسن مستواه عن المباراة الأولى مع موزمبيق.