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لميس الحديدي: فوز كاب فيردي على غانا مفاجأة.. المجموعة تعقدت (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
11:10 م | الإثنين 15 يناير 2024
منتخب مصر

منتخب مصر

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن المجموعة تعقدت بعد فوز كاب فيردي على غانا، قائلة: «فوز كاب فيردي عمل لغانا مفاجأة وإحنا صعوبة.. ويوم الخميس غانا هتنزل المباراة قدام المنتخب المصري حياة أو موت بالنسبة لها».

واصلت عبر برنامجها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه على شاشة ON: «كثير من البدايات في كأس الأمم الأفريقية لم تكن موفقة، لكن استطعنا الوصول للنهائي، مثل نسختي 2017 و2021، وإذا كانت البدايات متعثرة لكن نتمنى أن يستجمع الفريق قواه، وأن يتدرب اللاعبون على اللعب في أجواء الرطوبة، لأننا لا نستطيع تغيير الطقس وأن يراجع فيتوريا التشكيل والخطط».

أتمت: «نحن في ظهر المنتخب الوطني مع مراجعة الأخطاء، مع العلم مرة ثانية، غانا نازلة معركة حياة أو موت يوم الخميس، نتمنى أن المنتخب يستجمع قواه، ونتمنى اللاعبين يعرفوا يتمرنوا كويس في الرطوبة، لأنه مش هينفع نغير الجو».

وبدأ منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم، الاستعداد لمواجهة منتخب غانا أو «النجوم السوداء»، كما يطلق عليهم، في الجولة الثانية بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا، المقامة في كوت ديفوار، والمقرر لها مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة على ملعب فيلكس أوفوى بوانى.

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