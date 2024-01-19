«صحة مطروح»: تقديم 73 ألفا و711 خدمة طبية مجانية إلى المواطنين خلال عام 2023

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تنظيم مديرية الشئون الصحية بمطروح، 118 قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة 100 يوم صحة، وذلك من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان خلال عام 2023، تنفيذاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتوجيهات وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تقديم 73 ألفا و711 خدمة طبية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هذة القوافل الطبية نجحت في تقديم 73 ألفا و711 خدمة طبية مجانية لأهالي المحافظة على مدار العام، كما جرى توقيع الكشف الطبي لعدد 50 ألفا و154 مريضا، وذلك من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، حيث أن هذه القوافل العلاجية.

التخصصات الطبية للقوافل العلاجية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن القوافل الطبية تضمنت العديد من التخصصات الطبية منها الجراحة العامة، والباطنة، والعظام، والأطفال، القلب، وأمراض النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والجلدية ، والأشعة التليفزيونية، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية والأشعات وصرف العلاج اللازم مجانا.

تحويل 435 مريضا لإجراء عمليات جراحية

وأشار الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل بصحة مطروح، إلى أنه جرى تحويل عدد 435 مريضا لإجراء العمليات الجراحية واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد 653 جلسة توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وبلغ عدد المستفيدين من الندوات التثقيفية 18995 مواطنا، كما تم إجراء 3780 فحصا معمليا و347 فحصا بالأشعة التشخيصية.

وقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح الشكر للقوافل العلاجية بالمديرية، والفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل على الجهود المبذولة لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح على مدار عام كامل، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم كل سبل الراحة للمواطن.