محافظ أسوان: مشروع حي اللوتس مجتمع حضري متكامل

تشهد محافظة أسوان، تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، وذلك في إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، إذ أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولات ميدانية لمتابعة النقلة التنموية والخدمية التي تُنفذ.

وتشهد محافظة أسوان، أعمال تطوير وتحديث ورفع كفاءة مسرح فوزي فوزي الصيفي بكورنيش النيل، وتجهيز المسرح، بصالة مكشوفة تتسع لـ1200 كرسي، ومسرح بمساحة 290 مترًا مربعًا، وقاعة للفنون التشكيلية، وأخرى لتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب إدارية.

مشروع حي اللوتس

ووفقًا لبيانات المحافظة، فإن مشروع حي اللوتس السكني، في منطقة العقاد، يضم وحدات سكنية في التجمعات الأولى والثانية، إضافة إلى مسجد ومركز تجاري يعرف بـ«مول اللوتس» في التجمع الأول، ويتكون من طابقين ويضم 8 محلات وكافتيريا، و4 مكاتب إدارية، ومن المتوقع أن يدخل المركز في إقامة معارض للسلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.

وفي الوقت الحالي، يواصل القائمون على المشروع، أعمال اللاندسكيب وإنشاء الحدائق والمشروعات الخدمية في حي اللوتس، إضافة إلى تمهيد الطرق وعمليات الدهان وتجديد التجميل بالأرصفة والبلاط والإنترلوك، بهدف جعل هذا الحي مجتمعًا حضريًا متكاملًا يوفر خدمات عالية الجودة.

مكتبة مصر العامة

وأصبحت مكتبة مصر العامة، إضافة مهمة للخريطة الثقافية بالمحافظة، حيث تعتبر المكتبة أكبر صرح تنويري ومنارة علمية وفنية تحتضن العديد من المكونات والعناصر على أعلى مستوى من الرقي ومعلم بارز في أسوان.