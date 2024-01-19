جامعة مطروح: تنظيم ورش «ريادة أعمال» لذوي الهمم لتسويق وتمويل منتجاتهم

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، إن نادي ريادة الأعمال بالجامعة وفريق Rally Society يشاركان في معرض ذوي الهمم والإرادة للمنتجات الحرفية بحديقة الغزالة أمام ديوان المحافظة، ويستمر عدة أيام، والذي تنظمه محافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بعمل ورش لذوي الهمم للتدريب والتسويق لمنتجاتهم المتميزة، بمشاركة 50 عارضًا وأسرهم بمنتجاتهم من الصناعات اليدوية والحرفية.

كيفية الاستفادة من ريادة الأعمال

وأضاف رئيس جامعة مطروح، اليوم، أن مشاركة نادي ريادة الأعمال بالجامعة جاءت بتعريف العارضين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كيفية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النادي من الاستشارات الفنية والقانونية في مجال ريادة الأعمال، وكذلك التوجيه بإتاحة الفرصة للحصول على التمويل من خلال المشاركة في المسابقات التي ينظمها النادي برعاية أكاديمية البحث العلمي.

الترويج والتسويق لمنتجات ذوي الهمم

وأشار رئيس جامعة مطروح إلى أن مشاركة النادي بتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة بورش ودورات الاحتضان التي تقدمها حاضنة الأعمال التكنولوجية «نماء» ضمن برنامج «انطلاق»، لتشجيع العارضين من ذوي الهمم للمشاركة مع تذليل كافة العقبات وتحقيق أقصى استفادة مع الترويج والتسويق الجيد لمنتجاتهم بما يعود عليهم اقتصاديًا.

أفكار أعمال لذوي الهمم

كما قدم الطلاب تعريفا عن مسابقة «رالي مصر لريادة الأعمال»، وهي مسابقة تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لطلاب الجامعات ومؤسسي الشركات لتقديم ومناقشة أفكار أعمالهم للحصول على فرص للتمويل لمشروعات بمساعدة خبراء في مختلف المجالات.