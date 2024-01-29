أسعار لاب توب لينوفو 2024 في مصر.. اشتري المناسب لميزانيتك

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح اللاب توب من أكثر الأجهزة الإلكترونية استخدامًا، إذ إنّه لا يمكن الاستغناء عنه في العمل أو الدراسة بعد أن برزت أهمية الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا في إنهاء كل الأعمال الخاصة بالوظائف أو الدراسة عن بعد، ما يجعل الراغبون في شراء لاب توب جديد يهتمون بمعرفة أسعار لاب توب لينوفو 25024 في مصر، وغيره من الأنواع الأخرى.

وتختلف أسعار لاب توب لينوفو حسب الإمكانات التي يتميز بها كل جهاز على حدى، والتي تختلف من جهاز إلى آخر، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار لاب توب لينوفو 2024 في مصر، والتي جاءت كالتالي:

أسعار لاب توب لينوفو 2024 في مصر

- لاب توب لينوفو إيديا باد 3 15ITL6، إنتل كور i5-1155G7: حجم الشاشة 15.6 بوصة FHD، وسعة الهارد 1 تيرا HDD، رام 8 جيجا، وبه كارت شاشة إنتل إيريس Xe جرافيكس، فري دوس - رمادي، يصل سعره إلى 20 ألفا و590 جنيها.

- لاب توب لينوفو إيديا باد 1، إنتل كور i5-1235U: حجم الشاشة 15.6 بوصة FHD، ويتضمن هارد 512 جيجا SSD، رام 8 جيجا، كارت شاشة إنتل إيريس XE جرافيكس، ويندوز 11 - رمادي، يصل سعره إلى 27 ألفا و440 جنيها.

- لاب توب لينوفو إيديا باد 3 15ITL6، إنتل كور i5-1155G7، شاشة 15.6 بوصة FHD ، هارد 1 تيرا HDD، رام 8 جيجا، كارت شاشة إنتل إيريس Xe جرافيكس، فري دوس - رمادي، يصل سعره إلى 20 ألفا و590 جنيهًا.

- لاب توب لينوفو LOQ 15IRH8، إنتل كور I5-12450H: يتضمن هارد 512 جيجا PCIe NVMe M.2 SSD، رام 8 جيجا، شاشة 15.6 بوصة FHD، وكارت شاشة انفيديا جي فورس RTX 2050 سعة 4 جيجا GDDR6، ويندوز 11 - رمادي، يصل سعره إلى 40 ألفا و395 جنيها.

- لاب توب العاب لينوفو LOQ، إنتل كور i7-13620H: هارد 512 جيجا، رام 16 جيجا، شاشة FHD بحجم 15.6 بوصة، معدل تحديث 144 هرتز، كارت انفيديا جي فورس RTX 4060 سعة 8 جيجا GDDR6، ويندوز 11 - رمادي مع ماوس العاب M100، يصل سعره إلى 70 ألف جنيه.

- لاب توب لينوفو إيديا باد سليم 3، إيه إم دي رايزن 5 7520U: شاشة 15.6 انش، 512 جيجا SSD، رام 8 جيجا، كارت شاشة مدمج ايه ام دي راديون 610M جرافيكس، ويندوز 11 - رمادي، يصل سعره إلى 27 ألف جنيه.

- لاب توب العاب لينوفو ليجن 7 16ITHg6: شاشة 16 بوصة، إنتل كور i7 11800H، هارد 2 تيرا SSD، رام 32 جيجا، كارت شاشة انفيديا جي فورس RTX 3080 سعة 16 جيجا، ويندوز 11 - رمادي، يصل سعره إلى 86 ألف جنيه.

- لاب توب لينوفو إيديا باد 1 15IAU7: إنتل كور I7-1255U، هارد 512 جيجا PCIe NVMe M.2 SSD، رام 8 جيجا، شاشة 15.6 بوصة FHD، كارت شاشة إنتل إيريس Xe جرافيكس، ويندوز 11 - رمادي، يصل سعره إلى 32 ألفا و870 جنيها.

- لاب توب لينوفو إيديا باد 5، إنتل كور i7-1255U: شاشة 14 انش، هارد 512 جيجا SSD، رام 16 جيجا، كارت شاشة انفيديا جي فورس MX550 سعة 2 جيجا، فري دوس - رمادي، يصل سعره إلى 39 ألفا و450 جنيها.

- لاب توب لينوفو LOQ، شاشة 16 بوصة، إنتل كور i7-13620H: هارد 512 جيجا SSD، رام 16 جيجا، كارت شاشة انفيديا جي فورس RTX 4050 سعة 6 جيجا GDDR6، ويندوز 11 - رمادي، يصل سعره إلى 60 ألف جنيها.

- لاب توب لينوفو إيديا باد 1، إنتل كور i7-1255U: شاشة 15.6 بوصة FHD، هارد 512 جيجا SSD، رام 8 جيجا، كارت شاشة إنتل إيريس XE جرافيكس، ويندوز 11 - ازرق، يصل سعره إلى 30 ألفا و400 جنيه.

- لاب توب لينوفو إيديا باد 1، إنتل كور i5-1235U: شاشة 15.6 بوصة FHD، هارد 512 جيجا SSD، رام 8 جيجا، كارت شاشة إنتل إيريس XE جرافيكس، ويندوز 11 - رمادي، يصل سعره إلى 27 ألفا و440 جنيها.

- لاب توب لينوفو إيديا باد سليم 3 15IAH8، إنتل كور i5-12450H: شاشة 15.6 بوصة دقة FHD، هارد SSD سعة 512 جيجا، 8 جيجا رام، كارت إنتل UHD جرافيكس مدمج، فري دوس - رمادي - مع حقيبة لاب توب كاجول 15.6 بوصة بفتحة علوية، اسود - T210، يصل سعره إلى 28 ألفا و250 جنيها.

- لاب توب لينوفو إيديا باد 5، إنتل كور i7-1255U: شاشة بدقة FHD مقاس 15.6 بوصة، SSD سعة 512 جيجا، 16 جيجا رام، نفيديا جي فورس سعة 2 جيجا، ويندوز 11 - رمادي، يصل سعره إلى 35 ألفا و700 جنيه.

- لاب توب لينوفو إيديا باد فليكس 5، إنتل كور i7-1255U: شاشة 14 بوصة WUXGA تعمل باللمس، 512 جيجا SSD، رام 8 جيجا، كارت شاشة إنتل إيريس Xe جرافيكس، ويندوز 11 - رمادي، يصل سعره إلى 39860 جنيها.