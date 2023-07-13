كيف تحصل على «لاب توب» بفائدة 5% ودون مصروفات إدارية من بنك ناصر؟

أطلق المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي؛ لتمويل الشباب من خلال قروض ميسرة للحصول على جهاز حاسب آلي محمول لتنمية مهاراتهم.

وأوضحت وزارة الاتصالات، أنّ المبادرة تأتي في إطار سعي الوزارة لحصول الشباب على الأدوات اللازمة للتدريب لتنمية مهاراتهم، تأهيلًا للالتحاق بسوق العمل وتلبية متطلباته.

وفي هذا الصدد نستعرض في التقرير التالي تفاصيل الحصول على جهاز حساب آلي محمول من بنك ناصر الاجتماعي، على هذا النحو:

الحصول على حاسب آلي من بنك ناصر الاجتماعي

- تقدم المبادرة تمويلًا ماديًا بحد أقصى 30 ألف جنيه مصري، بفائدة 5% دون مصروفات إدارية لمدة 3 سنوات، ويكون سداد الأقساط من الشهر التالي لصرف التمويل.

- للحصول على قرض تمويل جهاز حاسب آلي محمول، يُرسل المتقدم عبر البريد الإلكتروني digitalegyptyouth@nti.sci.eg نسخة مما يلي:

- خطاب مُعتمد من جهة التدريب التابعة للوزارة لإثبات التحاق المتقدم بإحدى البرامج التدريبية بها، ويستثنى من ذلك متدربي المعهد القومي للاتصالات ويكتفي بإرسال اسم البرنامج التدريبي المُلتحق به.

- عرض أسعار لجهاز حاسب آلي محمول، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل 30 ألف جنيه.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بعد التأكد من صحة المستندات المرسَلة عبر البريد الإلكتروني يتم التواصل مع المتقدم لتحديد موعد تسليم أصول المستندات بمقر المعهد بالقرية الذكية.

- يتسلم المتدرب خطابًا موجهًا لبنك ناصر الاجتماعي للبدء في إجراءات الحصول على القرض وجهاز الحاسب الآلي.

- يتخذ بنك ناصر الاجتماعي كل الإجراءات البنكية ويُسلّم المتقدم خطابًا موجهًا للجهة صاحبة عرض الأسعار، حيث يفيد الخطاب بموافقة البنك على تسليم الجهاز للمتقدم وقيام البنك بسداد تكلفة الجهاز للجهة.

- بعد استلام المتقدم للجهاز يلتزم بالتواصل مع المعهد لتزويد الجهاز بالبرامج اللازمة للتدريب عن بُعد.