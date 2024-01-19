تفاصيل وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة سوهاج.. راتب يبدأ من 3500 جنيه

أعلنت مديرية القوى العاملة في بيان، وظائف في وزارة العمل 2024 بمحافظة سوهاج، للشباب من الجنسين بمؤهلات عليا ومتوسطة خبرة ودون، بمناطق متنوعة ما بين مدينة سوهاج وبالمنطقة الصناعية بحي الكوثر.

وتنشر «الوطن» فيما يلي، وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة سوهاج، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة سوهاج

وبلغ عدد وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة سوهاج، 6 وظائف، تبدأ بمرتبات من 3500 جنيه مع توفير تأمين اجتماعي وطبي، ويمكن تقديم الأوراق لمديرية القوى العاملة على طريق أسيوط سوهاج، بالقرب من ميدان الثقافة.

شروط ومرتبات وظائف مديرية العمل

- جميع المؤهلات متاحة «عالٍ ومتوسط ويقرأ ويكتب»، حسب المهنة المطلوبة.

- السن: من 22 إلى 30 عامًا.

- الراتب: يبدأ من 3500 جنيه.

عناوين مكاتب العمل في سوهاج

وفي السياق ذاته، توجد مكاتب لوزارة العمل في مراكز سوهاج، يستطيع المواطن تقديم الأوراق فيها، وهي كالتالي:

- مكتب القوى العاملة في مركز المراغة

- مكتب القوى العاملة في مركز طما

- مكتب القوى العاملة في مركز طهطا

- مكتب القوى العاملة في مركز سوهاج

- مكتب القوى العاملة في مركز جهينة

- مكتب القوى العاملة في سوهاج

- مكتب القوى العاملة في مركز المنشأة

- مكتب القوى العاملة في مركز العسيرات

- مكتب القوى العاملة في مركز جرجا

- مكتب القوى العاملة في مركز البلينا

- مكتب القوى العاملة في مركز دار السلام