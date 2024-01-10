وظائف خالية بـ«أزهرية سوهاج».. الشروط والأوراق المطلوبة

‏أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية، عدة وظائف خالية بها طبقًا ‏للائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2013م بداية من اليوم وحتى 23 يناير الجاري.

وأوضحت أزهرية سوهاج، الوظائف الخالية بها، وهي «موجه عام العلوم العربية وموجه شرعي- ‏عربي».

شروط التقديم لفرص العمل

حددت منطقة سوهاج الأزهرية، شروط شغل الوظائف الخالية كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ تربوي في مجال تخصصه، بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي.

- أن يكون المتقدم على درجة كبير معلمين.

-ألا يكون قد وقع على المتقدم للوظيفة جزاء أكثر من 10 أيام.

- ألا يكون المتقدم للوظيفة محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

- أن يكون على رأس العمل.

-ألا يقل تقرير التقويم لأداء المتقدم عن تقدير (فوق متوسط) على الأقل.

الأوراق المطلوبة لوظائف سوهاج

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

-طلب مستوفٍ للبيانات

– صورة خطاب اجتياز الكادر

– صورة ‏بطاقة الرقم القومي سارية حتى 6 شهور

– بيان بالجزاءات

– صورة من مباشرة العمل

- بيان حالة كمبيوتر ‏‏وآخر يدوي

طرق التقديم لوظائف سوهاج

ويجرى تقديم طلبات فرص العمل بمقر إدارة سوهاج الأزهرية بطريق أسيوط سوهاج قبل انتهاء الموعد المحدد إذ لن يلتفت لأي طلبات ترد بعد الموعد المحدد.