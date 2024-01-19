عمرو يوسف ينشر صورة من كواليس تصوير فيلم «ولاد رزق 3»

يواصل أبطال فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، تصويره والذي يتضمن العديد من مشاهد الأكشن، ويتم تدربيهم عليها من خلال مدربين عالميين، حيث تشهد أحداث الفيلم المواجهة مع بطل العالم الملاكمة تايسون فيوري.

كواليس تصوير الجزء الثالث

ونشر الفنان عمرو يوسف صورة من كواليس التصوير تجمعه بطلي العمل أحمد عز وآسر ياسين، من خلال حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، حيث ظهر الثلاثي في تليفريك بكواليس أحد المشاهد وتظهر علي وجوهم آثار الإصابات والكدمات من مشاهد المواجهة والشجار.

أحداث وأبطال ولاد رزق 3

وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقي أكشن، حيث تسيطر على أحداث الجزء الثالث، حيث يقوم أولاد رزق بسرقة تايسون فيوري خلال الأحداث، فيدخلون معه في مواجهات من أجل استرداد مسروقاته، ليشهد الفيلم الكثير من مشاهد الأكشن بتقنيات عالمية.

ويشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، كل من أحمد عز، آسر ياسين، كريم قاسم، عمرو يوسف، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.