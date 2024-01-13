عمرو يوسف يواصل تصوير فيلم أولاد رزق 3

يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير دوره في فيلم أولاد رزق 3، والذي يشهد ظهورا خاصا لبطل العالم في الملاكمة تايسون فيوري.

وقال عمرو يوسف في تصريحات تلفزيونية إن الفيلم يحتوي على عدد من مشاهد الأكشن، حيث تم تدريبهم عليها من خلال مدربين عالميين أشرف على تدريبهم على الأكشن في فيلم توم كروز «مهمة مستحيلة».

وأضاف أن مشاهد الأكشن ستكون مع تايسون فيوري بطل العالم في الملاكمة، حيث يتم الاشتباك معه خلال أحداث الفيلم.

عمرو يوسف يعلن بدء تصوير أولاد رزق 3

وروّج عمرو يوسف، مؤخرا، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام للجزء الثالث من فيلم أولاد رزق من خلال نشر مجموعة صور من كواليس التصوير معلقا: «ولاد رزق القاضية مع بطل العالم في الملاكمة تايسون فيوري».

أبطال فيلم أولاد رزق 3

و يضم فيلم أولاد رزق 3 مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، سيد رجب، آسر ياسين، بالإضافة إلى نجوم السينما العالمية والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.