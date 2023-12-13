«غصب عني».. أحمد داود يكشف سبب اعتذاره عن «ولاد رزق 3»

كشف الفنان أحمد داود، سبب عدم انضمامه للجزء الثالث من فيلم «ولاد رزق»، بعد بدء تصويره خلال الأيام الماضية.

وقال أحمد داود ، عبر حسابه على موقع «انستجرام»: «والله كان نفسي، أنا بحب ولاد رزق جدا، وحاولت على قد ما أقدر أكون معاهم، بس غصب عني معرفتش أكون موجود».

سبب اعتذار أحمد داود عن الفيلم

وتابع: «اعتذرت بسبب مسلسل زينهم وفيلم الهوى سلطان، وصعب جدًا التنسيق بينهم، إن شاء الله أكون معاهم في ولاد رزق 4».

أبطال فيلم «ولاد رزق»

ويشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»؛ سيد رجب، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حاليا، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق.. عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.