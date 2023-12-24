أحمد داود ينشر صورة مع منة شلبي من كواليس فيلمه الجديد «الهوى سلطان»

يواصل الفنان أحمد داود، تصوير فيلمه الجديد بعنوان «الهوى سلطان» مع الفنانة منة شلبي، والذي يعد التعاون الثاني بينهما، منذ عام 2016، ومشاركتهما في فيلم «الماء والخضرة والوجه الحسن».

فيلم الهوى سلطان

ونشر «داود» صورة تجمعه مع الفنانة منة شلبي من كواليس تصوير الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق عليها: «الهوى سلطان.. أوي».

أحداث الفيلم وأبطاله

وتدور أحداث فيلم «الهوي سلطان» في إطار رومانسي حول قصة حب تنشأ بين كل من أحمد داود ومنة شلبي، إذ يجسد شخصية مهندس، وهو من بطولة أحمد داود، منة شلبي، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، من اخراج وتأليف هبة يسري.