موعد نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي في محافظة الإسكندرية

صرح بسيونى محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنّه بناءً على تعليمات الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، تقرر إعلان نتيجة المرحلة الإعدادية بالإسكندرية، لصفوف النقل «الأول والثاني» الإعدادي، الأحد 21 ينتير الجاري، عقب انتهاء الامتحانات بجميع مدارس المحافظة.

نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية بالإسكندرية

وقال محمد إبراهيم، مدير مجمع مدارس طلائع العجمي الرسمية لغات، لـ«الوطن»، إنّ تعليمات الإدارة بشأن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، ستكون عبارة عن كشوف تعلق في مكان ظاهر عند مدخل المدرسة.

عدم طباعة النتيجة

وأضاف أنه جرى التنبيه على إدارات المدارس، بألا يتم طباعة أو توزيع شهادات نهائيًا، لعدم المساءلة القانونية لمن يخالف التعليمات، إذ قرر وكيل تعليم الإسكندرية، أنّ تكون النتيجة كشوف فقط، حتى لا يتم استغلال أولياء الأمور بأي شكل من الأشكال.