«الإفتاء» توضح ما أفضل العبادات في الجمعة الأولى من شهر رجب؟

الجمعة الأولى من شهر رجب هي واحدة من الأيام المباركة التي يحرص العديد من المواطنين على استغلالها على الوجه الأكمل، حيث أن شهر رجب واحدا من الشهور الحرم وفيه خير كبير، أما يوم الجمعة فهو خير أيام الأسبوع وبه بركة كبيرة، لذلك تعد الجمعة الأولى من هذا الشهر الحرام من الأيام المباركة التي يحرص عليها الكثيرين.

الجمعة الأولى من شهر رجب

وعن أفضل العبادات المستحبة في الجمعة الأولى من شهر رجب، فأوضحت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها على موقعها الرسمي، أن الأشهر الحرم تمتاز بمضاعفة الأجر، أي من يقوم بعبادة معينة خلال هذا الشهر يكون ثوابها مضاعف، بالتالي فعلى العباد القيام بالعباد المتبعة في كل جمعة وأن يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى.

واوضحت أنه من العبادات المستحبة في الجمعة الأولى من شهر، هي قراءة سورة الكهف، وعلى العبد أن يبدأ في قرائتها منذ ليل الجمعة حتى نهارها، وسورة الكهف ليست الوحيدة، هناك بعض السور الأخرى التي يستحب قرائتها في يوم الجمعة هي: المنافقين، الجمعة، الأعلى، الغاشية، كل هذه السور من السور المستحب قرائتها في الجمعة الأولى من يوم الجمعة.

أفضل العبادات في الجمعة الأولى من رجب

والعبادة الأهم في الجمعة الأولى من شهر رجب هي الإكثار من الصلاة على النبي، حيث أنها من أهم وأفضل العبادات في يوم الجمعة عامة والأولى من شهر رجب خاصة، هذا إلى جانب الإكثار من الدعاء على مدار هذا اليوم المبارك، والحرص على قراءة ما تيسر من القرآن الكريم، كما لفتت إلى أنه خلال هذا اليوم على المسلم أن يحرص على الإكثار من العمل الصالح.