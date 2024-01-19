لأول مرة.. ماكينات آلية لصرف الوجبات بالخط الثالث للمترو

وفر الخط الثالث للمترو، ماكينات آلية لصرف الوجبات لجمهور الركاب، في إطار ميكنة جميع الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، وتشمل تركيب ماكينات لصرف التذاكر بشكل آلي بدلاً من الوقوف أمام شبابيك التذاكر.

خدمات متميزة لجمهور الركاب

تُقدم الماكينات خدمات متميزة لجمهور الركاب، حيث يمكن للركاب اختيار نوع الوجبة وسداد سعرها بشكل آلي، دون الحاجة إلى أي عنصر بشري، وتشتمل الماكينات على مشروبات متنوعة.

ووفق مصدر مسئول بشركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، تم تركيب الماكينات في أكثر من محطة مثل محطة ناصر والأهرام وصفاء حجازي.

وقال المصدر لـ «الوطن»، أنه يتم حالياً الدراسة لتركيب الماكينات في أكثر من محطة مترو بالخط الثالث، في إطار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب، موضحاً أن الماكينات تم تركيبها لأول مرة بمحطات المترو.

6 محطات مترو جديدة

يُذكر أنه تم تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمتر، مثل محطة إمبابة والسودان والبوهي والقومية والطريق الدائري وروض الفرج، حيث تم تشغيل المحطات تجريبياً بالركاب، وتم تجهيز المحطات وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تشتمل المحطات الجديدة على ماكينات آلية لصرف التذاكر، فضلاً عن إرشادات مهمة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث راعت المحطات الجديدة جميع الفئات.