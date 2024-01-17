أعلنت المواقع الرسمية للبنوك المصرية عن هدوء سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنوك، في ظل أنَّه لم يطرأ على أسعار كل العملات أي تغيراً منذ بداية شهر يناير 2024، إذ يبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم 100.19 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.54 جنيه وذلك داخل البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 17-1-2024 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الدنيار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدينار الكويتي في بداية التعاملات الصباحية داخل البنك الأهلي المصري 99.40 جنيه للشراء و100.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء في بنك مصر 100.42 جنيه للبيع أما سعر الشراء 100.09 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- كما وصل سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 100.68 جنيه بيعاً و98.09 جنيه شراءً.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

- وعن سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك القاهرة يبلغ 99.73 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.73 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء وصل إلى 96.99 جنيه شراءً أما سعر البيع 100.74 جنيه وذلك داخل بنك التعمير والإسكان.