شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 18-1-2024 بالبنوك المختلفة حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الكويتية اليوم بالبنك الأهلي المصري 100.35 جنيه للبيع، و99.40 جنيه للشراء.

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية التي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.35 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.42 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم: 100.09 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم ببنك القاهرة للبيع 100.73 جنيه، وللشراء 99.73 جنيه، أما في بنك إسكندرية فسجل اليوم للبيع 100.71 وللشراء 97.04 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم 12.18 ريال.