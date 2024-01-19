السكة الحديد تقرر تشغيل القطارات من سيدى جابر بدلاً من محطة مصر بالإسكندرية

أكدت مصادر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه سيتم تشغيل القطارات من سيدى جابر بدلا من محطة مصر بالإسكندرية، نظرا لأعمال تنفيذ مترو الإسكندرية، أحد وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة، والذي يتم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية.

مترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر»

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن هناك مقترحا لتشغيل خط أبوقير خلال المرحلة الثانية في المسافة من سيدي جابر إلى المنتزه، اعتبارا من أول شهر فبراير المقبل، لافته إلى أن مترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر»، يسهم في استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية.

ونوهت المصادر إلى أن خطة التشغيل تشمل تقسيم القطارات إلى خطين «طالع ونازل»، موضحة أن وزارة النقل حريصة على توفير وسائل نقل جماعية خضراء لتيسير حركة جمهور الركاب.

معلومات مهمة عن مترو الإسكندرية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، معلومات مهمة عن مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه وهي كالآتي:

- زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكبا إلى 60 ألف راكب

- تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة

- زيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ ساعة

- تحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.