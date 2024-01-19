«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في مختلف التخصصات

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن تنظيم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بقرية سيدي عبدالرحمن التابعة لمركز العلمين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

تخصصات طبية في قافلة سيدي عبدالرحمن بالعلمين

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن القافلة الطبية تنطلق غدًا وتستمر على مدار يومين، ويجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد، منسق القوافل العلاجية وتضم العديد من التخصصات لعلاج أمراض الأطفال، والباطنة، والجراحة، والأسنان، وأمراض النساء، والتثقيف الصحي، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالإضافة إلي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع أراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمناطق النائية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين، ومنها في سيدي عبدالرحمن ومدينة العلمين القديمة بنطاق محافظة مطروح، وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.