إذا اندلعت الحرب العالمية الثالثة.. ما هي أطراف النزاع؟

بين الحين والآخر تخرج تقارير دولية تكشف احتمالية اندلاع حرب عالمية ثالثة وسط صراعات وخلافات بين العديد من الدول، سواء في أمريكا الجنوبية أو أوروبا أو الدول الآسيوية، لعل آخرها ما كشفته شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، والتي سلَّطت الضوء على تصريحات جرانت شابس، وزير الدفاع البريطاني، بشأن ما يعيشه العالم كمرحلة ما قبل الحرب العالمية الثالثة، كاشفا عن الأطراف التي تكون مشاركة في حال اندلاع الحرب.

أطراف في الحرب العالمية الثالثة

الدكتور محمد اليمني، خبير في العلاقات الدولية، يرى أن العالم بات وشيكا من الحرب العالمية الثالثة متصورا الأطراف المتنازعة، قائلا خلال حديثه مع «الوطن»، إن تلك الحرب بها أطراف عديدة لعل أولها الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفها «اليمني» بأنها تسببت في بعض الحروب والأزمات كسياسة انتهجتها سواء في منطقة شرق الأوسط، أو القارة الآسيوية، أو في القارة الأوروبية، رغبة منها بأن تصبح هي وحدها من تهيمن على العالم.

ويتوقع خبير العلاقات الدولية، أن الحرب العالمية الثالثة حال تمت سوف تأكل الأخضر واليابس وعلى رأسها الولايات المتحدة وكل الأطراف المعنية في هذا التوقيت، محددا أن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون معها دول حلف الأطلنطي ضد مجموعة من الدول على رأسها روسيا والصين وإيران وبعض الدول في المنطقة العربية.

ويرجح «اليميني» أن الأمور الاقتصادية هي السبب الأساسي وراء ظهور أمريكا في أغلب الصراعات لعدم رغبتها في إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب، بجانب ما فرضته على روسيا من عقوبات خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن الجانب الصيني تعرقل أمريكا رغبتها في أن تغزو العالم بمنتجاتها.

صراعات بين الدول

وبخلاف ما سبق هناك صراعات بين الصين وتايوان ومن جهة أخرى الحرب الدائرة بين فصائل المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، وجميعها مؤشرات على اندلاع حرب عالمية ثالثة، بجانب سياسة أمريكا في جعل اليابان أمام كوريا الشمالية التي ترد بقوة وتضرب وليس من سياستها الدبلوماسية، بحسب «اليمني»، الذي أكد أن كوريا الشمالية في صف الصين وروسيا ومع إقامة نظام عالمي متعدد الأطراف.

وبخلاف تلك الدول ما يحدث في أمريكا اللاتنينة من صراعات أمر آخر ينذر بالمشاركة في الحرب العالمية الثالثة، وفقا لخبير العلاقات الدولية، الذي أكد أن عددا من الدول لا ترغب في اندلاع الحرب لما لها من مخاطر وعواقب لكن كل المؤشرات تصل إلى الحرب الوشيكة.