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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: إسرائيل تعيق دخول المساعدات لغزة

كتب:

عمرو صالح
05:16 م | الجمعة 19 يناير 2024
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان "للقاهرة الإخبارية" نعمل ضمن آلية أممية معتمدة لتحقيق العدالة الدولية بشأن القضية الفلسطينية إضافة إلى إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

البعثة الأممية لحقوق الإنسان

وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان إلى أن جيش الاحتلال يعوق إدخال المساعدات والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة مثمنا جهود الادعاء السويسري في فحص الشكاوى الجنائية المقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي

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