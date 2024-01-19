المفتي: قضية تنظيم النسل معروضة منذ زمن النبي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن مسألة تنظيم أو تحديد النسل أو تنظيم الأسرة، علينا أن ننظر إليها نظرة شاملة، وذلك فيما يتعلق بالسكان عمومًا والارتقاء بمستوى السكان، مشيرًا الى أن ذلك هو الهدف الأساسي الذي ينبغي تسليط الضوء عليه لأن الوسائل التي تؤدي الى الارتقاء بالمستوى السكاني ومستوى الإنسان قد يكون من ضمنها أن يكون هناك تنظيم على نحو معين، مشيرًا إلى أن إيجاد وسيلة للتنظيم قضية معروضة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خلال لقائه على قناة «الناس»، قائلًا «إيجاد وسيلة للتنظيم، وعدم وجود ولادات لفترة طويلة، هي قضية تم طرحها في أزمنة مختلفة، وهو كان معروضًا في زمن الرسول صلي الله عليه وسلم، بوسيلة معينة، ثم بعد ذلك المجتمعات حللت مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام العلماء بتحليل موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه القضية».

المسألة مطروحة منذ عهد الرسول

وتابع: «كان الصحابة على عهد الرسول يعزلون، بمعنى أنهم يتخذون من الوسائل ما يؤدي إلى عدم التقاء الحيوان المنوي بالبويضة للمرأة، بحيث لا يتم التلقيح، وهذه وسيلة كانت موجودة وعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن ينهاهم، فالمسألة من بداية الأمر في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم مطروحة».

وأكمل: «الإمام الغزالي من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الموقف، وبدأ يحلل لماذا كانوا يعزلون، وكانوا يعزلون لأسباب متعددة، يمكن من ضمنها خشية كثرة الولد، ويمكن من ضمنها أن الموارد المالية عند الرجل لا تكفي لمثل هذا الأمر، والغريب أنه قال إنه بعضهم كان يعزل لأمر تحسيني».