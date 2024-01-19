انطلاق قوافل لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالقوصية ومنفلوط غدا

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم قوافل لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بمركزي القوصية ومنفلوط بدءاً من السبت 20 يناير الجاري وحتى الخميس 25 يناير 2024، للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية الاحتياجات بتلك المناطق واستهداف الإدارات الساخنة ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والقرى الفقيرة التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الزيادة السكانية.

خدمات تنظيم الأسرة

ولفت إلى العمل على توحيد الجهود المبذولة لزيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة والحرص على توفير الخدمات للمناطق المحرومة ذات الكثافة السكانية العالية، مشيراً إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك الفعاليات والقوافل الطبية، بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، من بينها الوحدات المحلية بالمركزين والقرى التابعة ومسئولي الأوقاف والشباب والرياضة وغيرها.

مواعيد القوافل الطبية

وأوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تنفيذها في كل الوحدات التابعة لإدارتي مركزي القوصية ومنفلوط، وفقاً لبرنامج زمني بواقع 3 أيام لكل مركز، حيث سيتم تنفيذ 3 قوافل خدمية بإدارة القوصية الصحية خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2024، على أن يتم تنظيم قوافل أخرى بإدارة منفلوط الصحية خلال الفترة من 23 وحتى 25 يناير.

وأشار إلى مشاركة 3- 4 عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل وكشف الأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير 2 أخصائيات نساء للتعامل مع حالات الإحالة لتركيب كبسولات الامبلانون واللوالب لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بهذه القرى مع التركيز على قرى (بلوط، مير ، بني قرة) بإدارة القوصية، وقرى (بني رافع، الحواتكة، العزية) بإدارة منفلوط والتي تعد من قرى حياة كريمة، على أن يتم تغيير نقاط التمركز في قرية مختلفة يوميا على مدار الأيام الثلاث.