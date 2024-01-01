إمام عاشور يوجه رسالة للاعب الزمالك

وجه إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة للاعب الزمالك، في عيد ميلاده.

وكتب إمام عاشور عبر «ستوري» حسابه على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، رسالة إلى ياسين حافظ، لاعب نادي الزمالك مواليد 2005 قائلا: «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وفخور بيك وهفضل فخور بيك دايما».

يذكر أن ياسين حافظ، شقيق زوجة اللاعب إمام عاشور.

إمام عاشور يساهم في فوز الأهلي ببطولة كأس السوبر

وساهم إمام عاشور مع فريقه الأهلي في الفوز ببطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال؛ إذ كان له دور كبير في تخطي عقبة سيراميكا كليوباترا بالدور نصف النهائي، ثم مباراة مودرن فيوتشر في النهائي.

وانضم إمام عاشور لقائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تنطلق في الثالث عشر من الشهر الجاري بكوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.