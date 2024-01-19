محافظ مطروح: إجراء 110 عملية جراحية من قوائم الانتظار بالمستشفى العام

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن نشاط الفريق الطبي القادم من مديرية الصحة بالبحيرة إلى مستشفى مطروح العام تحت شعار «يوم فى حب مصر»، بالتعاون بين مديريتي الصحة بمطروح والبحيرة ونجاحه في إجراء 110 عملية جراحية، خلال أطباء متخصصين للقضاء على قوائم الانتظار في عمليات جراحة الأنف والأذن المؤجلة بالمستشفى.

خدمة طبية متميزة

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن الفريق الطبي يقدم خدمة طبية متميزة وسريعة ولائقة بأهالي محافظة مطروح ويُكثف الجهود لتخفيف المعاناة عن كاهل أسر المرضى من تحمل أعباء ومشقة السفر للحصول على الخدمات الصحية وتيسيراً على مرضى جراحة الأنف والأذن والحنجرة للقضاء على قوائم الانتظار بإجراء العمليات الجراحية المقررة، وبما يواكب توجيهات ورؤية القيادة السياسية والتطبيق العملي لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

عمليات جراحة الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام

وتابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أعمال الفريق الطبي مع إجراء لعمليات جراحة الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام الدكتور صبري شعبان مدير مستشفى مطروح العام في يومها الختامي والتي يقوم بها فريق طبي متميز من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، لإجراء عمليات لمرضى من الحالات المؤجلة في تخصص الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام على مدار يومي الخميس والجمعة، وجرى تقسيم المرضى إلى مجموعتين ومتابعة قسم العمليات والملفات الطبية الخاصة بالمرضى.