شكاوى جنائية تلاحق رئيس إسرائيل في «دافوس».. سويسرا تفحص حصانته

تلقى مكتب المدعي العام السويسري شكاوى جنائية ضد رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في ظل تكتيم شديد على الجهة التي قدمت الدعوى، ولكن ممثلو الادعاء في سويسرا أكدوا الأمر.

يأتي توجيه الشكوى الجنائية في وقت يشارك فيه «هرتسوغ» بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، بينما تواجه فيه إسرائيل اتهامات بـ«ارتكاب جرائم حرب» في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

المدعي العام الفرنسي يتواصل بخصوص حصانة الرئيس الإسرائيلي

وصرّح مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، بأنّه من المقرر فحص الشكاوى الجنائية المقدمة ضد رئيس إسرائيل، وفقًا للإجراءات المعتادة لمكتب الادعاء.

وبحسب «رويترز»، قال مكتب المدعي العام السويسري، إنه من المقرر أن يتم التواصل مع وزارة الخارجية السويسرية، فيما يخص حصانة الشخص المعني، وهو رئيس دولة إسرائي،ل فيما لا يعتزم المكتب الكشف عن تفاصيل بشأن الجهة التي قدمت الشكاوى.

وعلى الجانب الآخر، لم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية، ولا وزارة الخارجية الاحتلال على الفور على طلبات للتعليق.