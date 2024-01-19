بدء تشغيل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بكامل طاقته غدا

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بقطاع الصحة وخاصة بمحافظات الصعيد باعتبارها من القطاعات الهامة، حيث أصبح لدى الصعيد قطاع صحي قوي يساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة و يضاهي أكبر النظم الصحية العالمية.

تشغيل المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة

وقال النعماني إنه بدءا من الغد سيتم تشغيل المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة بكامل طاقتها، لتقديم خدماتها الطبية علي مستوى عالٍ من الجودة لخدمة أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الصعيد المجاورة، حيث سيتم تنفيذ خطة نقل استقبال الطوارئ من المستشفى الجامعي القديم إلى المستشفى الجامعي الجديد، حيث تم تجهيز الطابق الأرضي طبيا وإداريا وأمنيا لاستقبال المرضى من حالات الحوادث والطوارئ المختلفة، ويضم أيضا قسم الأشعة، واستقبالي الجراحة والباطنة رجال وسيدات، وغرف الغرز، رسم القلب، الجبس، انعاش القلب الرئوي والمزودة بأحدث أجهزة التنفس الصناعي، وكذلك يضم المقر المؤقت لنقطة شرطة المستشفى الجديد.

جهاز كشف المبكر لأورام الثدي وجهاز قسطرة القلب

وأجرى النعماني جولة تفقدية موسعة للمستشفى الجديد شملت جميع أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، كما تفقد عيادات الأشعة بكل أنواعها من الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية بالصبغة علي القلب، وجهاز كشف المبكر لأورام الثدي وجهاز قسطرة القلب وبنك الدم، الي جانب معامل التحاليل الطبية، الحضانات والرعايات المركزة للأطفال و القلب والعنايات الجراحية، الي جانب غرف العمليات ومناظير الجهآز الهضمي، ووحدات الغسيل الكلوي، كما تفقد أجنحة إقامة المرضى، واستراحات الأطباء والهيئة التمريضية والصيدلية،

استقبال الطوارئ يضم 9 غرف ومجهز بعدد كبير

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب أن استقبال الطوارئ يضم 9 غرف ومجهز بعدد كبير من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال المرضى، مضيفاً أن رئيس الجامعة وجه بتخصيص أماكن انتظار لمرافقي المرضى خارج مبنيّ الطوارئ، وذلك حرصاً علي سلامتهم و توفير جو هادئ لهم، ولمنع وجود أي تكدس أو زحام أمام باب الاستقبال الرئيسي، مشدداً علي محاسبة أي مقصر في أداء عمله في هذا الصرح الطبي الكبير

وأضاف الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجامعي الجديد أن المريض سيتم استقباله في قسم الطوارئ لمدة 24 ساعة فقط، وسوف يتم خروجه او احتجازه بالمستشفى لإتمام إجراءات علاجه حسب ما تستدعي الحالة المرضىة له، مضيفاً ان رئيس الجامعة وجه بتقديم أعلي درجات الاهتمام والرعاية الصحية للمريض منذ اللحظات الأولي من دخوله المستشفى وحتي مغادرته عقب تماثله للشفاء التام.