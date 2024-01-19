«وكيل صحة البحيرة»: تنفيذ 109 قوافل مجانية خلال 2023

أشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود إدارة القوافل خلال عام 2023، مؤكداً استمرارها لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة و النائية و لرفع المعاناة عنهم، وإتاحة الخدمات للمواطن البحراوي بكفاءة وعدالة.

وأكد أنه يتم توفير كل ما تحتاجه القوافل الطبية المجانية من أجهزة طبية وأدوات، ومستلزمات طبية وأدوية وغيرها، بما يعود بالنفع على المريض بتقديم وتوفير خدمة جيدة تليق بالمواطن المصري.

قوافل طبية مجانية في البحيرة

وكشفت الدكتورة خلود الظايط منسق عام القوافل الطبية، أنه تم تنظيم نحو 109 قوافل بكافة أنحاء محافظة البحيرة، من بينها نحو 19 قافلة في التحرير و14 في كوم حمادة، و14 بدمنهور علاوة على 9 قوافل في كفر الدوار ونحو 7 في أبو حمص، و7 في حوش عيسى، و6 في أبو المطامير، و6 بالمحمودية، 5 في غرب النوبارية، 5 في الدلنجات، 4 بوادي النطرون، 4 بإيتاي، 3 بادكو، 3 بشبراخيت، 3 برشيد

وأضافت منسق عام القوافل أنه خلال العام الماضي وصل إجمالي ما تم توقيع الكشف الطبي عليه 158294 مريضاً تم تحويل نحو 655 منهم للمستشفيات، فضلاً عن إصدار 1045 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.