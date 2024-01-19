عيد الغطاس 2024.. هل يعد إجازة رسمية؟

ترتفع معدلات البحث من قبل الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي والخاص حول إجازة عيد الغطاس 2024، وهو العيد الثالث في الأعياد السيدية الكبرى بعد عيدي البشارة والميلاد، يعد عيد الغطاس هو تذكار تعميد السيد لمسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.

إجازة عيد الغطاس 2024

وتجيب «الوطن» خلال السطور التالية عن تساؤل البعض عن إجازة عيد الغطاس 2024 وهل يعد عيد الغطاس إجازة للمسيحيين؟

ولم يعلن مجلس الوزراء إجازة عيد الغطاس 2024 حتى الآن، حيث يعد عيد الغطاس ليس إجازة رسمية، ولا يتم اعتباره يوم راحة من قبل الحكومة المصرية، لكن بعض المؤسسات تقوم بمنح الأقباط إجازة للاحتفال بهذا العيد.

ولكن يقع الاحتفال بـ«عيد الغطاس 2024» يومي الجمعة والسبت حيث تعطي بعض المؤسسات الحكومية والخاصة إجازتها الاعتيادية في تلك الأيام وهذا ما يعني أن عيد الغطاس 2024 إجازة للمسيحيين ولكنها ليست رسمية.

عيد الغطاس 2024

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بـ«عيد الغطاس 2024»، الليلة، بإقامة القداسات الإلهية وحضور الأقباط في الكنيسة حيث تنهي القداس في وقت متأخر من الليل، وذلك بعد الاحتفال صباحاً بالبرمون الغطاس، وتيم الاحتفال بهذا العيد بعد مرور 12 يومًا على عيد الميلاد.

وأخذت الكنيسة الأرثوذكسية الاحتفال به من الرسل وحددوا موعده ليكون في 11 طوبة بالنسبة للتقويم القبطي المتبع في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يعتبر أحد أقدم الأعياد في الكنيسة حيث بدء الاحتفال بيه في القرن الثاني الميلادي.