مع اقتراب انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي في البحيرة، يتطلع أولياء الأمور إلى معرفة موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة، إذ ينتهي الطلاب خلال الأسبوع المقبل من أداء الامتحانات.

موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة

وعن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في مطلع شهر فبراير المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات وتوزيع الدرجات طبقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة

يذكر أن مدارس محافظة البحيرة شهدت إجراءات مشددة بالتزامن مع امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، شملت رفع درجة الاستعداد القصوى في مختلف إدارات التربية والتعليم بمراكز البحيرة طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على الالتزام بالتوجيهات التالية:

- التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان الامتحانات.

- مواجهة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة المختلفة للجان من للطلاب والملاحظين.

- قيام الإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس.

- توفير حجرة إسعافات أولية بها طبيب أو ممرضة.

- تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية.