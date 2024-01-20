انطلاق الجولة الـ16 للمجموعة 11 بدوري «القسم الثالث» في الإسكندرية اليوم

تنطلق اليوم السبت، الجولة الـ16 من دوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر، والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، وحسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

وتضم مباريات الجولة الـ16 خمس مباريات، إذ يلتقى فريق بدر مع مركز شباب إيتاى البارود على ملعب بدر، ويستضيف مركز شباب أبو حمص نظيره مركز شباب الدلنجات على ملعب أبو حمص، ويلتقي فريق المنتزه مع مياه البحيرة على ملعب المدينة الشبابية بأبو قير.

ويواجه مركز شباب العامرية نظيره الترام، على ملعب العامرية، ويلتقي فريق مركز شباب كفر بولين مع فريق مركز شباب المعمورة على ملعب كفر بولين، فيما جنبت القرعة فريق أصحاب الجياد من اللعب في هذه الجولة، ومركز شباب أبو المطامير نظرًا لانسحاب فريق نهضة العامرية من الدوري.

وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.