نتائج مباريات الجولة الـ14 للمجموعة 11 لدوري القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية

انتهت مباريات الجولة الـ14 والأولى بالدور الثاني لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين، المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

نتائج المباريات

جرت اليوم مباريات الجولة الأولى في الدور الثاني لدوري القسم الثالث، المجموعة 11، التقى فريق بدر مع مركز شباب الدلنجات على ملعب بدر وانتهت المباراة بتعادل الفريقين، ‏وفي المباراة التي جمعت مركز شباب أبو المطامير مع مياه البحيرة فاز أبو المطامير بنتيجة 1/2 أحرز لأبو المطامير إيتو ومحمد هشام.

وتعادل مركز شباب أبو حمص على نظيرة نادي الترام بهدف لكل منهما، أحرز هدف أبو حمص عمرو عوف، وأحرز للترام محمد زهران، فيما فاز مركز شباب المعمورة بثلاثة أهداف مقابل هدفين للمنتزة وأحرز أهداف المعمورة إيتو، ختال، مامبيلا بينما أحرز هدفين المنتزة يوسف عثمان وهداد عوض.

وفي مواجهة مركز شباب العامرية مع نظيره أصحاب الجياد على ملعب العامرية، تعادل الفريقين 1 / 1 أحرز للعامرية طه عبد الحليم ولأصحاب الجياد أحمد وليد.

جدول الترتيب

وأعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم، جدول ترتيب المجموعة 11 بدوري القسم الثالث بعد نهاية مباريات الجولة الأولى للدور الثاني من البطولة، وجاء كالتالي: