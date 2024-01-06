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انطلاق مباريات الجولة الـ14 من دوري القسم الثالث للمجموعة 11 بالإسكندرية اليوم 

كتب:

خالد غنيم
05:50 ص | السبت 06 يناير 2024
منطقة الإسكندرية لكرة القدم

منطقة الإسكندرية لكرة القدم

تنطلق اليوم السبت، مباريات الجولة الـ14 والأولى بالدور الثاني من دوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر، والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف عامر حسين، المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي، رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، حسن إسماعيل، المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

مباريات اليوم 

تبدأ مباريات اليوم جميعها في نفس التوقيت الذي حددته لجنة مسابقات القسم الثالث بمنطقة الإسكندرية في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، حيث يلتقي فريق بدر مع مركز شباب الدلنجات على ملعب بدر، ويستضيف مركز شباب أبو حمص نظيره الترام على ملعب أبو حمص، ويلتقي فريق مركز شباب أبو المطامير مع مياه البحيرة على ملعب أبو المطامير.

فيما يواجه مركز شباب العامرية نظيره أصحاب الجياد على ملعب العامرية، ويلتقي فريق المنتزة مع فريق مركز شباب المعمورة على ملعب المدينة الشبابية بأبو قير.

بينما جنبت القرعة فريق مركز شباب كفر بولين من اللعب في هذه الجولة، ومركز شباب إيتاي البارود نظرًا لانسحاب فريق نهضة العامرية من الدوري.

 

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بقلم خالد غنيم