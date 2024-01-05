انسحاب نهضة العامرية من دوري القسم الثالث بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم رفع اسم نهضة العامرية من جدول دوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين، المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

اعتذار نهضة العامرية

قال الكابتن عامر حسين المشرف على دوري القسم الثالث منطقة الإسكندرية المجموعة 11 لـ«الوطن» إنه تم رفع اسم فريق نهضة العامرية من جدول دوري القسم الثالث «المجموعة 11»، مع بداية الدوري الثاني، بعد تقدمه باعتذار عن عدم استكمال المسابقة، مع اعتماد نتائج الفريق في الدور الأول وبذلك تلغى جميع مباريات نهضة العامرية خلال الدور الثاني ورفع اسم الفريق من الجدول، ولا تحتسب مبارياته انسحاب خلال الدور الثاني نظراً لأن المباريات ستبدأ من غدا السبت 2023/1/6 .

تعثر مادي

وجاء انسحاب فريق نهضة العامرية من دوري القسم الثالث منطقة الإسكندرية لكرة القدم، بداية من الدور الثاني نظراً لمرور الفريق بأزمة مالية لم يستطع معها استكمال البطولة لعدم توافر الإمكانيات المالية اللازمة للإنفاق على الفريق وتنقلاته ورواتب اللاعبين.

وكان فريق نهضة العامرية بتذيل جدول ترتيب المجموعة لتعرضه لعدد من الهزائم المتتالية خلال مباريات الدور الأول.