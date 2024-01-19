كاهن يوضح الفرق بين صلاة اللقان في أعياد الغطاس والرسل وخميس العهد

تقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، الليلة، قداسات الاحتفال بـ«عيد الغطاس 2024»، حيث يترأس البابا تواضروس قداس عيد الغطاس الليلة بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، للاحتفال بتذكار معمودية السيد المسيح في نهر الأردن، ويتضمن هذا القداس طقس اللقان الذي لا يقام سوى في 3 مناسبات كنيسة وهم «عيد الغطاس، عيد الرسل، خميس العهد».

الفرق بين صلاة اللقان في عيد الغطاس وعيد الرسل وخميس العهد

وحول طقس اللقان، قال القس دوماديوس، كاهن عام بالقاهرة، لـ«الوطن» إن لقان عيد الغطاس هو رمز للمعمودية، فبمعمودية السيد المسيح صرنا فيه خليقة جديدة، لذلك العماد أو اللقان يسبق باكر في عيد الغطاس لأنها تعبر عن كوننا خليقة جديدة في المسيح، وأيضا لكون يوحنا المعمدان هو السابق والصابغ للسيد المسيح.

وتابع، أما لقان خميس العهد فهو رمز للتوبة والتطهير وغسل أرجل التلاميذ لكي يكونوا طاهرين وحينما قال له القديس بطرس اغسلني كلي بالكلية، قال له السيد من استحم «اعتمد» مرة لا يحتاج ذلك مرة أخرى بل ما يحتاجه هو غسل رجليه «أي إلى التوبة والاعتراف».

وأضاف، أما عن لقان عيد الرسل، فهو رمز للخدمة وبذل الذات وغسل أرجل التلاميذ لبعضهم البعض علامة للمحبة والروح الواحد، بذلك يعرف أنكم تلاميذي أن كان لكم حب بعضكم لبعض.

قداس عيد الغطاس 2024

وأوضح القس، أن طقس اللقان في قداس عيد الغطاس توجد به كلمات وصلوات كثيرة خاصة بصلوات اللقان، لتعبر عن قوة وتأثير مياه اللقان، وتصلي عليه 7 أواشى، مشيرا حول صلاة قداس عيد الغطاس ليلا قائلا: كان عيد الغطاس يصلى مع عيد الميلاد ليلاً لأن السيد المسيح ولد ليلاً وعندما انفصل العيد صار يصلى ليلاً رمزا لخروجنا من الظلمة للنور، ببدء رحلة خلاص يسوع على الأرض بمعموديته، وسمي عيد الأنوار وكان يوقد فيه فانوس وكان الكل يتبارى في شراء أكبر وأجمل الشموع ويذهبون إلى النيل للاحتفال بالعيد.