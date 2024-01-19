فانوس عيد الغطاس 2024.. عادة فرعونية اكتسبت مسحة قبطية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الليلة وغدا، بـ«عيد الغطاس 2024»، أحد الأعياد السيدية الكبري المرتبطة بالسيد المسيح؛ إذ يعد عيد الغطاس تذكار معمودية المسيح في نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان.

فانوس عيد الغطاس

يتميز عيد الغطاس بالعديد من مظاهر الاحتفال التي من بينها فانوس عيد الغطاس 2024 المعروف باسم «البلابيصا»، وهي كلمة هيروغليفية تعني «الشموع المضئية»، أو عاري العري لتشير إلى المعمودية التي ينزل فيها الطفل عاري، وكذلك تشير إلى مظاهر الاحتفال قديما في مصر بـ«عيد الغطاس»؛ إذ كانوا يغتسلون بالمياه في النيل.

ويعد فانوس عيد الغطاس عادة مصرية فرعونية اكتسبت مسحة قبطية، فهي عبارة عن برتقالة مفرغة يجري حفر شكل الصليب على جوانبها، وتوضع شمعة في داخلها وتعلق بخيوط حتى يمكن حملها.

وانتشرت تلك الفكرة في عهد الدولة الفاطمية؛ إذ كان الأقباط يحتفلون بـ«عيد الغطاس» على ضفاف النيل، ويحملون هذه المصابيح؛ إذ يعرف عيد الغطاس بأنه عيد الأنوار، ووقع الاختيار على فاكهة لبرتقال لأنها فاكهة الموسم.

ما هي «البلابيصا»؟

وكانت «البلابيصا» قديما عبارة عن عود قصب فوقه صليب من الجريد، بكل ضلع من أضلع الصليب مكان لوضع شمعة ملونة، ويوضع أعلى قمة الصليب برتقالة.