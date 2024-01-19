انخفاض أسعار السيارات المستعملة في المنوفية.. تبدأ من 45 ألف جنيه

يبحث العديد عن أسعار السيارات المستعملة المخفضة في جميع المحافظات، إذ توجد سوق للسيارات المستعملة في محافظة المنوفية، وبأسعار مناسبة للجميع، وتعقد السوق يوم الجمعة من كل أسبوع، في إحدى قرى مركز شبين الكوم، من الساعة 11 صباحًا وحتى 7 مساءً.

أسعار السيارات المستعملة في المنوفية

وقال سعيد الشرنوبي، أحد تجار السيارات بالسوق، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ أسعار السيارات المستعملة انخفضت عن الأسبوع الماضي، لتبدأ من 45 ألف جنيه بالنسبة للموديل القديم، وبالنسبة الموديلات الجديدة فتبدأ من 150 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنّ جميع الأسعار في السوق موجودة حسب حالة السيارة والموديل، لذا يأتي جميع المواطنين من كل مكان للشراء من السوق أسبوعيًا.

مكتب للشهر العقاري في السوق

وقال المحاسب السيد عبد العال، رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ سوق السيارات المستعملة بالمنوفية، تشهد ازدحامًا وإقبالًا كل يوم جمعة أسبوعيًا، وذلك بسبب التسهيلات الموجودة في السوق، حيث يوجد مكتب للشهر العقاري بصفة دائمة وسيارات طوارئ من الحماية المدنية والدفاع المدني، وكذا سيارة للأسعاف تابعة لمبادرة 100 مليون صحة.