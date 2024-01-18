باقٍ 6 أيام.. موعد انتهاء جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد في المنوفية

تطبق وزارة الكهرباء جدول تخفيف الأعمال في قرى ومدن المنوفية، تزامنا مع امتحانات الفصل الدراسي الأول، ومن المقرر تغيير الجدول بعد 6 أيام من الآن عقب انتهاء الامتحانات، وفيما يلي موعد جدول تخفيف الأحمال الجديد في المنوفية.

موعد جدول تخفيف الأحمال الجديد

قال المهندس حات طعيمة رئيس قطاع الكهرباء في المنوفية، إن موعد جدول تخفيف الأحمال الجديدة في المنوفية سيبدأ يوم 25 يناير المقبل، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية.

وأضاف «طعيمة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تكون هناك خطة وجدول جديد في تخفيف الأحمال في نطاق المحافظة، مشيرا أن هذا الجدول سيتضح ملامحه فور انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول وتحديدا 24 يناير المقبل.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

يذكر أن وزارة الكهرباء استجابت لطلب وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور عن تقليل فترة انقطاع الكهرباء أيام الامتحانات، وهو ما تحقق بالفعل منذ 9 يناير الماضي ويستمر لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من الامتحانات، حيث تنقطع الكهرباء 3 ساعات فقط، خلال اليوم من الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساءا.