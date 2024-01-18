حل امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية في المنوفية

انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي في محافظة المنوفية، بعد أداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا لمدة ساعتين وبعد ذلك امتحان التربية الفنية، حيث يبحث طلاب الشهادة الاعدادية عن حل إجابات امتحان الدراسات الاجتماعية في المنوفية .

امتحان الدراسات الاجتماعية في الشهادة الإعدادية

وقال صبحي محمد مدرس أول في مادة الدراسات الاجتماعية، أثناء حديثه لـ«الوطن»، أن امتحان الدراسات الاجتماعية في المتناول مع بعض النقاط الصعبة التي تميز التلاميذ المتفوقة، والامتحان كان عبارة عن 4 أسئلة اثنين منهم في الجغرافيا والاثنين الآخرين في التاريخ، وفيما يلي حل إجابات امتحان الدراسات الاجتماعية في المنوفية.

أولا- الجغرافيا

إجابة السؤال الأول (أ)-1- جزيرة: تسمانيا 2- خليج: كاربنتاريا 3- المحيط: الهندي 4- نهر: دارلينج

(ب)-1- بسبب ارتفاعها عن القمم الجبلية

2- لأنها تنفض أوراقها شتاءا لشدة البرودة

3- بسبب وجود الموارد الاقتصادية الضخمة والمدن الكبرى مثل نيويورك

4- بسبب اقتراب جبال الإنديز من المحيط الهادي

(ج)- 1- اوروبا يوجد بها انهار الفولجا والراين والدانوب امريكا الشمالية يوجد بها نلسن وسانت لورنس والمسيسيبي

2- شمال افريقيا فصل سقوط أمطار في الشتاء وشمال اسيا فصل سقوط أمطار في الصيف

إجابة السؤال الثاني

(أ)- 1- غلط : قارة آسيا2- غلط : أقصى الجنوب 3- صح 4- صح

(ب)-1- قلة الغذاء - قلة نصيب الفرد - انخفاض مستوى المعيشة - حدوث هجرات غير شرعية

2- ارتفاع الحرارة صيفا - نمو حشائش السافانا

(ج)1- افريقيا

2- ديمو جرافبا

ثانيا- التاريخ

إجابة السؤال الثالث:

(أ)- 1- إمارة زي القادر 2- في المنشورات

3- إلى سالونيك

4- الخديوي اسماعيل

5- إقالة كرومر

6- جزيرة سيشل

(ب)- 1- تطبيق نظام الالتزام - حركة على بك الكبير

2- إعلان السلطان فؤاد نفسه ملكا - إعادة وزارة الخارجية - تشكيل لجنة لوضع دستور 1923 3- تكوين جيش قوي يمتاز بالانتظام في التدريب لتحقيق انتصارات خارجية

(ج)-حيث كانت الأحزاب أداة للقصر الملكي أو الاحتلال الإنجليزي لتحقيق مصالحهم دون النظر إلى مصالح الشعب

إجابة السؤال الرابع

(أ)-1- ظاهر العمر 2- عمر مكرم 3- سعيد باشا 4- أحمد عرابي 5- عبدالخالق ثروت 6- مصطفى النحاس

(ب)- 1- تأسيس شركة لحفر قناة السويس واستثمارها لمدة 99 سنة من تاريخ افتتاحها

2- سمح دلسيبس للسفن البريطانية باختراق قناة السويس واحتلال الاسماعليه واحتلال البلاد بعد هزيمة العرابين في القصاصين والتل الكبير

3- كانت سببا في زيادة الأزمة المالية في مصر

(ج)- حيث أراد كليبر رحيل الحملة الفرنسية عن مصر فعقد مع العثمانيين اتفاقية العريش، بينما مينو كان يريد البقاء في مصر وأقام عدة مشروعات إصلاحية لخدمة الحملة الفرنسية