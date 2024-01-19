يترقب أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية، موعد نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك عقب انتهاء الامتحانات التي بدأت الأربعاء 17 يناير الجاري وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، لمدة 8 أيام.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة المنوفية ستكون في بداية شهر فبراير المقبل، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

وأضاف «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم تصحيح المواد في نفس يوم الامتحان، لذا فإن المواد التي يمتحن بها الطلاب يتم الانتهاء من تصحيحها أولا بأول، مشيرا أنه بعد تصحيح الامتحانات ومراجعتها واعتمادها سيتم نشرها في المدارس.

موعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

ووفقاً لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 التي وضعته مديرية التربية والتعليم بالمنوفية للصف الثالث الإعدادي، فإن موعد انتهاء الامتحانات سيكون يوم 24 يناير، وبداية إجازة نصف العام الدراسي 27 يناير، وتستمر لمدة أسبوعين فقط.