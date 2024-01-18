محافظ كفر الشيخ: توفير الأسماك الحية بمعرض السلع الغذائية السبت.. تخفيضات كبرى

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توفير الأسماك الحية بأسعار مُخفضة بمعرض السلع الغذائية المُخفضة أمام البوابة الرئيسية لجامعة كفر الشيخ اعتباراً من يوم السبت المقبل 20 يناير في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

التوسع في معارض بيع السلع الأساسية والمواد الغذائية

وحرصت محافظة كفر الشيخ خلال الفترة الماضية على التوسع في معارض بيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذاً لمبادرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

تخفيضات كبيرة على السلع المعروضة

وتشهد معارض بيع السلع الأساسية والمواد الغذائية في كفر الشيخ إقبالاً كبيراً من المواطنين من أبناء المحافظة، وذلك نظراً لوجود تخفيضات كبيرة على السلع المعروضة، وتنوع المنتجات، حيث وصلت نسب التخفيضات من 15 لـ25% على سلع «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على «الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض».