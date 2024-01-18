مواعيد انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 في المحافظات.. تخفيضات كبرى

أعلنت مديريات التموين في المحافظات موعد انطلاق معارض أهلا رمضان، قبل حلول الشهر الكريم وبيع السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأعلى جودة وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري ومواجهة الغلاء، وقد حددت المديريات يوم 15 فبراير المقبل 2024 لانطلاق المعرض وفقا لما قررته وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن يستمر المعرض لمدة شهر.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بالمحافظات

كما ضمت مديريات التموين والتجارة الداخلية عددا من السلع الغذائية الأساسية التي تباع بأسعار مخفضة تنفيذا لتعليمات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي كالآتي:

- زيت طعام تتراوح أسعاره من 34 جنيها حتى 56 جنيها على حسب النوع والوزن.

- منتجات الأجبان من 14 جنيه حتى 34 جنيها على حسب الوزن والحجم

- المكرونة من 5,75 جنيه وحتى 23.5 جنيه.

- طبق بيض عبارة عن 30 بيضة بسعر 125 جنيها فقط

- الأرز بسعر 22 جنيها

- دواجن مجمدة بسعر 105 جنيهات.

- العدس 22 جنيها

أماكن معارض أهلا رمضان في المحافظات 2024

وكشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجري الاستعداد والتجهيزات لافتتاح معارض أهلًا رمضان في مراكز ومدن محافظة الدقهلية وحي غرب وشرق مدينة المنصورة وفقا لتعليمات وزارة التموين ومن المقرر افتتاحه يوم 15 الشهر المقبل وستكون في:

مركز السنبلاوين

- مركز المنصورة

- مركز شربين

- مركز طلخا

- مركز بني عبيد

- مركز بلقاس

- مركز دكرنس

- مركز تمي الأمديد

- مركز منية النصر

- مركز المطرية

- مركز المنزلة

- مركز الجمالية

وأضاف أسامة مصطفى وكيل وزارة التموين في المنوفية أنه سيجري افتتاح معرض أهلا رمضان في المدن ومراكز المحافظة ومعرض رئيسي في مدينة شبين الكوم، خلال الشهر المقبل وسيجري الافتتاح في:

شبين الكوم

منور

ومدينة السادات

وسرس الليان

أشمون

والباجور

وقويسنا

وبركة السبع

وتلا

والشهداء

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في الإسماعيلية

سيجري افتتاح معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة الإسماعيلية في عدد من المدن والمراكز وهي:

معرض في قرية نفيسة بدائرة مركز الإسماعيلية.

- معرض في قرية أبو عطوة.

- معرض في قرية عين غصين.

- معرض مركز أبوصوير ومترص بمركز القصاصين.

- معرض بمركز التل الكبير.

- معرض في مركز فاي.

- معرض في مدينة القنطرة شرق.

- معرض في القنطرة غرب.

أماكن معارض أهلا رمضان في الشرقية 2024

منفذ معرض أهلا رمضان في شارع الفراخة بالزقازيق.

- منفذ بمركز ومدينة الحسينية بالقرب من مجلس المدينة.

- شوادر بمركز الحسينية.

- مركز أهلا رمضان بمنيا القمح.

- أهلا رمضان بالعاشر من رمضان.

- معرض أهلا رمضان بمدينة أبو كبير.

أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة القليوبية 2024

شارع فريد ندا ببنها

ومعرض ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة

- كفر شكر

- طوخ

- القناطر الخيرية

أماكن معارض أهلا رمضان في قنا 2024

-ميدان الساعة في مدينة قنا.

- بجوار مدرسة الشهيد بقنا.

- بمجمع الشركة المصرية بجوار بنك القاهرة في مدينة قنا.

- مقر الجمعية المصرية في منطقة حي المصالح.

- مدينة قوص بجوار بنك مصر.

- مدينة قفط.

- على طريق «مصر- أسوان» الزراعي أمام مدينة دشنا.

- مدينة نجع حمادي.

- مدينة فرشوط بالقرب من مقر مجلس المدينة.

- مدينة أبوتشت.