محافظ أسوان يتفقد التجهيزات النهائية لمعرض «أيادي مصر» للحرف التراثية

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التجهيزات الجارية لمعرض «أيادي مصر» للحرف اليدوية والمشغولات التراثية، الذي سيُقام في حديقة بلازا درة النيل بأسوان، وذلك في الفترة من 20 إلى 22 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب «عطية» عن أهمية تنظيم هذا الكرنفال، لعرض المشغولات التراثية والحرف اليدوية المختلفة، التي تعكس ثقافات المحافظة ما يساهم في توسيع فرص التسويق والبيع للمنتجات المحلية، وتحمل قيمة تراثية وثقافية عريقة.

تنسيق بين محافظة أسوان ونقابات الحرفيين

وأكد ضرورة التنسيق مع نقابات الحرفيين والمصنعين، لتنظيم دورات تدريبية تستفيد من خبراتها في مجال تصنيع المشغولات المختلفة.

وأشار في بيان اليوم، إلى أنّ الفعاليات تساهم في إثراء سوق الحرف اليدوية، ويستفيد منها السياح، مما يعزز التسويق ويوفر فرص عمل جديدة للشباب والنساء في أسوان.

الحرف اليدوية المصرية

ويأمل المنظمون أنّ يكون المعرض فرصة لعرض تنوع وجمال الحرف اليدوية المصرية، وأنّ يساهم في تعزيز الاهتمام بالمنتجات المحلية، وتعزيز قطاع الحرف اليدوية كمصدر للدخل والتنمية في محافظة أسوان.

وتعتبر هذه الفعاليات فرصة مهمة لتعزيز التسويق والمبيعات للمنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إذ سيشارك فيها ممثلون من 20 محافظة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، وبإشراف ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.