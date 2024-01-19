الظلام يخيم على قطاع غزة.. انقطاع الكهرباء وتوقف شبكات الاتصالات

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «الظلام يخيم على غزة في ظل انقطاع الكهرباء وشبكات الاتصال»، وأوضح التقرير أن الوضع الإنساني في قطاع غزة بات أكثر صعوبة وتدهورا، ويزيده صعوبة استمرار انقطاع شبه كامل للاتصالات منذ أكثر من أسبوع، وهي المدة الأطول منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولفت التقرير إلى أن الاتصالات وانقطاعها باتت رقما لا يمكن تجاهله في منظومة غزة تحت القصف، فتأثيرات هذا الانقطاع السلبي وأهمها إعاقة تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المنطقة ومنع الطواقم الطبية والإسعاف والدفاع المدني من مباشرة أعمالهم باتت تدفع القطاع وسكانه نحو مزيد من المعاناة التي لا تتوقف.

أشار التقرير إلى أن الانقطاع الحالي هو التاسع من نوعه منذ بدء العدوان على غزة، ومعه تقطعت السبل بالعديد من الفلسطينيين ولا يستطيعون التواصل أو الاطمئنان على بعضهم البعض بحسب رواياتهم.